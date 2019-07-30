В Верховном суде Украины перенесли на 10 сентября заседание по рассмотрению кассационой жалобы по организатору "титушек" Юрию Крысину, осужденному за убийство журналиста Вячеслава Веремея. Об этом сообщает издание "Тиждень".

Перед началом судебного заседания один из защитников Крысина Всеволод Казмирук попросил суд предоставить ему время на ознакомление с материалами дела.

"Жена господина Крысина недавно подписала со мной соглашение, поэтому я не успел ознакомиться с материалами дела. Прошу дать мне время, чтобы обеспечить Юрию Крысину защиту", - сказал он.

На уточняющий вопрос суда, сколько именно времени нужно, Казмирук сказал, что не больше месяца. Работники прокуратуры поддержали такое решение, при этом они не исключили, что в дальнейшем у Крысина могут появиться новые адвокаты, которым также нужно будет время для ознакомления с материалами дела.

"Хочу напомнить, что это уже пятый защитник Юрия Крысина. Сейчас мы можем говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку во время первого заседания один из адвокатов осужденного болел, другой не предоставил никаких объяснительных документов", - заявиал прокурор Юлия Малашич.

"Во время второго заседания один из адвокатов продолжал болеть, а второй был занят в уголовном производстве. Сегодня мы видим нового защитника, очень надеюсь, что полученное время он максимально использует для ознакомления со всеми материалами дела", - сказала она журналистам.

Отмечается, что выслушав стороны, суд принял решение перенести рассмотрение кассационной жалобы с 30 июля на 10.00 10 сентября.

Как сообщала "Страна", вандалы разгромили могилу отца прокурора, которая ведёт дело Крысина. Отметим, что член банды Юрия Крысина получил чуть больше 3 лет тюрьмы.