Байками из склепа, сплетнями и манипулятивными домыслами назвал мэр Киева Виталий Кличко информацию, озвученную на сегодняшнем брифинге главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Такое заявление столичный градоначальниу сделал на своей странице в соцсети.

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - говорится в сообщении.

Также Виталий Кличко порекомендовал Богдану передать озвученную им информацию в правоохранительные органы.

"Еще раз напомню, киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - завил мэр Киева.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Виталий Кличко в интервью Bild сравнил Зеленского с Януковичем.

Также мы сообщали, что Кличко заявил, что его хотели подчинить двум кураторам от Зеленского.