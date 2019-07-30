Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил, что на заседании 24 июля правительство расширило специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый по трубопроводам из России. Об этом он написал в комментариях на странице в Facebook.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом заседании Кабмина в постановление были включены все соответствующие коды", - написал Герус, отвечая на вопрос эксперта "Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна.

Куюн же заявил, что под действие спецпошлины попало лишь 1,7% импортируемого Украиной сжиженного газа.

Скриншот: Facebook/ Andriy Gerus

Напомним, 22 июля Кабинет министров Украины обнародовал постановление, согласно которому с 1 августа вводится специальная пошлина на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из Российской Федерации трубопроводным транспортом.

Также мы писали, что, по мнению Андрея Геруса, 2 миллиарда от спецпошлин за дизтопливо из России нужно пустить на субсидии.