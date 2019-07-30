Здание функционирующего бизнес-центра, расположенное в центре Одессы по адресу пр. Гагарина 12-А, ипотекодержателем которого является НБУ будет выставлено на торги. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В свое время ПАО "Имэксбанк" передал этот объект недвижимого имущества в ипотеку НБУ в счет обеспечения исполнения своих обязательств по предоставленным стабилизационным кредитом.

Еще в начале 2019 бизнес-центр был обременен долгосрочным договорами аренды, однако ПАО "Имэксбанк" и НБУ в судебном порядке уже в июне 2019 получили окончательное решение Верховного Суда Украины о признании их недействительными.

"Новый владелец бизнес-центра сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом и устанавливать правоотношения с новыми арендаторами на рыночных условиях", - сообщили в НБУ.

В НБУ также заявили, что общались с представителями известных инвестиционных компаний и увидели заинтересованность инвесторов в приобретении этой недвижимости.

"На сегодняшний день ведутся переговоры с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по привлечению к продаже этого объекта юридических лиц, оказывающих услуги по комплексной подготовке и организации открытых торгов. Планируем, что после завершения всех формальных процедур этот объект будет выставлен на продажу по рыночной цене, после чего полученные средства будут направлены на погашение задолженности ПАО "Имэксбанк" по стабилизационным кредитам", - отметил начальник Управления по работе с проблемными активами Национального банка Павел Поляруш .

Условия реализации имущества, переданного банками, в которых начата процедура ликвидации, в обеспечение НБУ, утверждает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Со своей стороны Национальный банк как обеспеченный кредитор согласовывает реализацию таких активов.

Бизнес-центр введен в эксплуатацию в 2004 году, он имеет 16 этажей, а его общая площадь составляет 12 101,4 кв.м. В здании бизнес-центра находятся как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, хранилище, а рядом расположены наземный паркинг и парк с ландшафтным дизайном.

Как сообщала "Страна", в Одессе объявили в розыск ребенка. Девочка ушла из дома. Ранее с пляжа "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик Коля в одних плавках.