В Донецкой области 13-летний мальчик пытался переплыть карьер, но утонул на его середине, так как ему не хватило сил. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Трагедия произошла в понедельник, 29 июля, в Красногоровке. По данным правоохранителей, парень пришел купаться на карьер вместе со своим другом. Решив пересечь его, школьник заплыл на середину водоема, но сил доплыть обратно к берегу у него не хватило, и он начал тонуть. 62-летний мужчина, который стал свидетелем трагедии, бросился в воду, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, не успел.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство - ред.) с пометкой "Несчастный случай" УК Украины.

Напомним, в Киеве мужчина, отмечавший рождение долгожданных детей, упал с катера и утонул в Днепре.

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