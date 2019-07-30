Сегодня у президента сообщили, что на День независимости, 24 августа, в Киеве все-таки состоится военный парад - несмотря на раннее заявление Владимира Зеленского.

Менее месяца назад, в разгар предвыборной кампании, он сказал, что парада в этом году не будет, а сэкономленные деньги пустят на премии военным. Что вызвало одобрение у значительной части избирателей, которые выступали за отказ от милитаристских перегибов эпохи Порошенко.

Но выборы прошли. И теперь концепция поменялась.

Парад все-таки состоится - правда, без военной техники и с некоторым количеством штатских.

У Зеленского его назвали "Маршем достоинства" ("Хода гидности"). А "порохоботы" в соцсетях - попыткой гибридно выйти из ситуации. На самом же деле это выглядит как явная уступка воинственно настроенной общественности, которая сосредоточена главным образом в партии экс-президента Порошенко.

"Страна" разбиралась в новом формате празднования, который сегодня раскрыл в Офисе президента.

Марш 24 августа

Глава Офиса президента Андрей Богдан во время брифинга сообщил, что в Киеве 24 августа вместо военного парада пройдет "Марш достоинства". В нем примут участие как военные подразделения, усиленные ветеранами АТО, так и представители гражданских профессий - врачи, учителя, дипломаты, волонтеры.

"В этом году Украина будет отмечать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях, с недешевой демонстрацией военной техники, на центральной улице столицы состоится "Марш достоинства". Это мероприятие в европейском стиле призвано начать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск... Вместе с военными будут участвовать медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры... В марше примет участие президент Владимир Зеленский и руководство страны", - рассказал Богдан.

Он добавил, что после марша Зеленский обратится к украинском народу. А в центре Киева состоится концерт, организацией которого занимается один из известных украинских режиссеров.

Что обещал Зеленский

О том, что будет "новый формат" президент заявлял еще в начале месяца. Правда, тогда из его слов следовало, что военного парада не будет. А теперь выходит так, что на самом деле - будет.

9 июля Владимир Зеленский заявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада.

Он сообщил, что сэкономленные на выводе техники 300 миллионов будут отправлены на премии военным. И отметил, что чествование военных будет, но торжества пройдут в новом формате.

25 июля на официальном сайте президента появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости. В нем были перечислены мероприятия, которые президент поручил подготовить Кабмину Среди них - торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов, конференции и круглые столы, образовательные и воспитательные мероприятия.

Распоряжения по поводу проведения военного парада или же "Ходы гидности" в указе отсутствовали.

Сама идея сэкономить на очередном патриотическом шоу, давно витала в воздухе. И как Порошенко пиарился на проведении парада, так и у Зеленского попытались заработать предвыборные очки на его отмене, ведь у этой идеи также немало сторонников в Украине.

Правда, 300-миллионная премия именно военным выглядела вынужденным реверансом в сторону предшественников: День независимости ранее был общеукраинским, гражданским праздником. А в цвет хаки его окрасил Петр Порошенко.

Но теперь у президента вновь вернулись к идее марша военных по Крещатику. Почему?

Зачем Зеленскому нужен парад

Прежде всего, стоит напомнить, что сторонники Порошенко после зявления Зеленского об отмене парада решили провести свой марш. В виде шествия членов партии экс-президента (вероятно, во главе с самим Порошенко и Парубием) в компании ветеранов АТО.

Видимо, опасаясь, что внимание будет приковано больше к "маршу Порошенко", у Зеленского и решили провести свой - примерно такой же. Ведь, со слов Андрея Богдана, в первых рядах "Ходы гидности" пойдут прежде всего военные и ветераны АТО, и только потом - гражданские. То есть парад Зеленского будет по сути военным.

Зато теперь отдельное шествие сторонников Порошенко будет вроде и ни к чему.

Правда, за этим политтехнологическим ходом просматривается неприятная для Зеленского реальность. Даже после оглушительной победы на выборах в парламент, он по-прежнему идет в хвосте повестки Порошенко - главным образом по вопросам идеологии и войны.

При этом самих "порохоботов" эта ситуация нисколько не успокаивает.

Так, кандидат от партии Порошенко Сергей Высоцкий назвал решение Зеленского уступкой под натиском общественной критики.

"Ну что ж. Зеленский решил гибридно выйти из ситуации с отменой парада. Фактически президент после многочисленных потоков критики был вынужден дать заднюю. Парад в какой форме будет, только для того, чтобы не признавать свое поражение в АП решили назвать его маршем достоинства.

Во-первых. О том, что президент считает это своим проигрышем свидетельствует то, что новость объявил Богдан. Зеленский не стал комментировать эту тему персонально. Чтобы не нарваться на еще большую критику. Богдан, человек с наибольшим негативом в окружении Зеленского, но при этом очень близкая к нему фигура, был послан для того, чтобы эту тему озвучить.

Во-вторых. Захватив всю власть в государстве, Зеленский будет пытаться захватывать смыслы. Слово достоинство звучит от его людей впервые. Достоинство и Революция Достоинства - это явно не то, о чем Зеленскому комфортно говорить. Он ментально не воспринимает этой части нашей истории. Он чувствует, что не понимает патриотическую часть общества. И сейчас будет пытаться продемонстрировать, что на самом деле достоинство - это также он. Сымитировав таким образом восприятие ценностей, которые он в действительности не воспринимает.

В-третьих. На этом примере мы видим, что общественная критика действует. Пока что. И что не обращать на активную часть общества внимания Зеленский не может. Увидев самоорганизацию общества вокруг проведения парада, они были вынуждены реагировать. Это значит, что контролировать власть и не давать ей шанса сдать украинские позиции - единственная правильная тактика действий. И что действие весит больше слова", - написал Высоцкий.

Позже он узнал, что на марше, кроме военных, будут еще и гражданские. Тогда Высоцкий назвал это "рейдерованием парада". И обвинил президента теперь в том, что он хочет размыть суть праздника, которая, мол, состоит в противостоянии России.

Известный порохобот Алексей Петров заявил, что Зеленский к "Ходе гидности" отношения иметь не будет:

"В любом случае лошадь, ты не будешь иметь к этому никакого отношения! И твоя шобла энурезников-уклонистов, тоже!"

Противник Зеленского, блогер Андрей Ермаков считает, что президент "примазался" к параду, который объявили у Порошенко.

"По этому поводу должен отметить следующее.

1. Это называется "примазались"

2. Мне это напоминает известную схему рейдерского захвата путем размывания доли части основателей за счет несогласованности увеличение уставного капитала.

3. а не пройтись бы вам тем парадом, который вы отменили? ..

4. По обещанной тысячи военных за счет зе-кономлених уже не будут раздавать?"