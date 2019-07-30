В подмосковном Сергиевом Посаде мамаша оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Как сообщили сотрудники магазина, они услышали детский крик и вскрыли ящик. По словам очевидцев, ребенок был в истерике. Мать заявила собравшимся, что ее сын сам залез в шкафчик.

О произошедшем сообщили в местный отдел по делам несовершеннолетних. Началась проверка.

Как сообщала "Страна", в июне Украину потрясли сразу несколько резонансных и жутких происшествий, связанных с детьми - от случайных смертей до убийств, изнасилований и самоубийств. Их география охватила всю страну - Киев, Одесская, Херсонская области, Галичина.

Напомним, что в Одессе объявили в розыск ребенка. Девочка ушла из дома.