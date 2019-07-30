Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") и объявил о выявленных нарушениях. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Проверка была назначена из-за планов провести телемост с российским телеканалом "Россия 1". Группу Нацсовета пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали.

"Сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский.

По его словам, в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов. Костинский отметил, что проверялись как те передачи, которые анонсировали телемост, так и другие программы.

Напомним, телеканалы "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

Однако NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".