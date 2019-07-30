Сегодня, 30 июля, глава Офиса президента дал брифинг. Андрей Богдан 20 минут рассказывал журналистам, в чем суть конфликта новой администрации с мэром Киева Виталием Кличко.

Выход Богдана к публике стал своеобразным ответом на недавнюю пресс-конференцию Кличко, который комментировал информацию о своем вероятном снятии с должности главы КГГА.

Сегодня Андрей Богдан послал мэру Киева очередную "черную метку" и призвал его подать в отставку.

"Страна" разобрала главные тезисы главы офиса Зеленского - и ответа на них самого Виталия Кличко.

История конфликта

Новые власти Украины заговорили о снятии Кличко еще 10 июля. На встрече с мэром президент Владимир Зеленский заявил о намерении разделить две должности: мэра и председателя Киевской горадминистрации.

Первая должность - это выборная, а вторая - назначаемая президеном с подачи Кабинета министров. Виталий Кличко - это как бы "два в одном": он и выборы выиграл, и после них - получил назначение от Порошенко.

Кличко тогда отреагировал на идею Зеленского с негодованием и обвинил АП в использовании методов Виктора Януковича. При котором столицей управлял не избранный, но назначенный Александр Попов.

"Если так нужно иметь в столице своего мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", – сказал Кличко.

При этом позже он выступил против досрочного голосования. "Если у кого-то есть намерение быть киевским городским головой, это решается исключительно в правовом поле, через выборы. Следующие выборы у нас по Конституции осенью следующего года", – сказал он.

Это заявление прозвучало уже после парламентских выборов - когда стал очевиден триумф "Слуги народа" в Киеве, а новая власть поспешила заявить о том, что скоро состоятся еще и досрочные местные выборы.

24 июля Андрей Богдан написал в Кабмин письмо с требованием направить Зеленскому представление на увольнение Кличко. Гройсман ответил, что рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании правительства, которое состоится уже в августе.

После этого Кличко 26 июля дал пресс-конференцию, на которой заявил об угрозе лишить киевлян права выбора. Заодно мэр рассказал о том, что происходит с Шулявским путепроводом и новым мостом, который все время покрывается трещинами. Он заявил, что именно эти мосты стали причиной информационной атаки против мэрии.

Также он сообщил, что команда Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям – застройщику Андрею Ваврышу (другу Богдана) или директору "1+1" Александру Ткаченко, которого, по некоторым данным, рассматривают на место главы КГГА.

"У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок – и господин Богдан (Андрей Богдан - прим. ред.) заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями – я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад", - заявил Кличко

Интересно, что в день этой пресс-конференции у Кличко должен был состояться допрос в ГБР. Как оказалось, в разгар этого конфликта на мэра завели дело, в котором он проходит как свидетель.

Производство касается возможных незаконных действий при заключении договора аренды земли под застройку. Но на допрос Кличко не явился.

Ответом на пресс-конференцию мэра стал и сегодняшний брифинг Богдана.

Заявления Богдана

Свое выступление глава Офиса президента начал с юридической части. Он заявил, что президент имеет право назначать глав всех региональных администраций - и киевская не является исключением.

Он напомнил, что 25 июня 2014 года Порошенко назначил Кличко главой КГГА на основании 118 статьи Конституции и 8 статьи закона о местных государственных администрациях.

По закону главы госадминистраций назначаются президентом на время его каденции, заявил Богдан.

"С момента инаугурации нового президента господина Зеленского представление от Кабинета министров об увольнении господина Кличко не поступало. Поэтому мною было написано напоминание на имя министра Кабмина, в котором я попросил на основании тех же статей подать представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", – сказал глава АП.

По его мнению, Кличко протестует против процедуры, по которой он сам был назначен: "Довольно странное отношение с действующему законодательству".

Кроме того, он напомнил, что партия Кличко входит в порошенковскую "Солдарность". И с потерей экс-президентом власти логично, что и его политические соратники должны уйти.

Также Андрей Богдан рассказал, что встречался с Виталием Кличко в АП, чтобы обсудить будущее Киева. И якобы Зеленский даже рассматривал Кличко как одну из кандидатур в председатели КГГА.

По словам Богдана, единственным требованием к мэру было "убрать смотрящих".

"Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института "смотрящих", отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром", - заявил глава Офиса президента.

Богдан считает, что Кличко "потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних 5 лет".

"Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит не будет эффективным мэром", - заявил глава АП.

Со слов Богдана, Кличко ответил, что не имеет никакого отношения к хищениям.

"Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может. Он не задействован в коррупции, но иногда он использует совместную возможность передвижения на частном авиатранспорте", - проинформировал глава Офиса Зеленского, пустив шпильку в адрес полета Кличко на частном самолете застройщика Максима Микитася.

По теме коррупции в КГГА Богдан прошелся отдельно. Сначала он заявил, что к нему приходили некие эмиссары из мэрии, которые предложили Офису президента долю в городских доходах.

"Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из "смотрящих" Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год.

Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам.

К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные", - заявил Богдан.

Под занавес глава офиса Зеленского заявил, что передает в суд материалы журналистов о вероятной коррупции при строительстве Подольско-Воскресенского моста и Шулявского путепровода.

"Тендер (по Подольскому мосту - ред.) выиграла фирма-прокладка, которая перечисляет деньги основному подрядчику - "Кузне на Рыбальском" (бывшему заводу Петра Порошенко - ред.)", - сказал Богдан. И добавил, что на ремонт Шулявского моста тердер выиграла фирма застройщика Микитася.

"Все эти факты мы сегодня подаем в правоохранительные органы", - пообещал Богдан.

"Байки из склепа". Ответ Кличко на обвинения

Сразу после выступления главы Офиса президента Виталий Кличко ответил ему постом в Facebook. Он назвал информацию чиновника "байками из склепа".

"Сегодняшняя пресс-конференция руководителя Офиса Президента Андрея Богдана напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше.

Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы.

И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете.

Еще раз напомню, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - заявил мэр Киева.