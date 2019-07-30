Ситуация с разрешениями Республики Польша на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок остается сложной. Польская сторона не намерена увеличивать количество разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок, несмотря на любые аргументы со стороны Украины. Об этом сообщает УНН сообщает со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Уточняется, что к концу года остаток разрешений Республики Польша на международные грузовые перевозки составляет уже менее 37 469.

В Министерстве сообщили, что состоялось заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств во время которого были приняты дополнительные ограничения временного характера из-за недостаточного остатка разрешений.

"Было принято решение, что для обеспечения транзитного проезда в страны, квоты которых достаточны, нужно минимум 27 000 транзитных разрешений Республики Польша. Так к остатку 13 600 транзитных разрешений переведены 13 400 универсальных разрешений, будут действительны только для транзитного проезда по территории Республики Польша в направлениях Германии и Чехии.

Транзитные разрешения будут оформляться только на транспортные средства загруженные транзитом по территории Польши в направлениях Германии и Чехии, которые отвечают экологическим параметрам Евро-4 и выше и полной массой свыше 10 тонн.

Разрешения для транзитного проезда будут оформляться на 7 ПВД: "Борисполь", "Винница", "Голобы", "Ковель", "Коростень", "Львов" и "Хмельницкий", - сообщили в министерстве.

Остаток универсальных разрешений, действительных для двусторонних перевозок составляет 10 469 штук до конца года. Данные разрешения будут оформляться по 160 разрешений в день на 3 ПВД: "Борисполь", "Ковель" и "Львов".

То есть, с 23 июля 2019 по 23 августа 2019 украинские перевозчики получат следующее количество разрешений:

5 400 транзитных разрешений;

4 960 универсальных разрешений, будут действительны для двусторонних перевозок.

Министерство инфраструктуры Украины призывает правильно планировать свою деятельность, ведь никаких дополнительных разрешений передаваться не будет.

"Следующие разрешения будут в наличии для оформления отечественным перевозчикам с 23.08.2019 года", - сообщили в министерстве.

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