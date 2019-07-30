Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который в Украине будут показывать с 15 августа, за первые выходные в прокате собрал 40,3 миллиона долларов. Об этом пишет Deadline.

Сумма, собранная лентой всего за один уикэнд, рекордная за всю карьеру Квентина Тарантино. Предыдущий лидер сборов за первые выходные - фильм "Бесславные ублюдки" - принес за отмеченный срок всего 38 миллионов долларов, затем шел "Джанго освобожденный" с 30 миллионами долларов.

Лидером кассовых сборов по‑прежнему остается "Король Лев": за выходные второй недели проката он собрал $75,5 миллиона.

Видео: YouTube/ B&H Film Distribution Company

Напомним, на Каннском фестивале в мае впервые показали новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде", зал аплодировал 6 минут.

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