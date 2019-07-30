Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина предложила провести выборы в две палаты белорусского парламента в ноябре 2019 года. В Совет Республики - 7 ноября, а в Палату представителей - 17 ноября. Официально это решение пока не утверждено, но Ермошина назвала эти даты журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает "Настоящее время".

"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника представить проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Ермошина и добавила, что уже 5 августа в Беларуси начнется избирательная кампания.

Уточним, что парламент Беларуси состоит из двух палат - Палаты представителей, где заседают 110 депутатов, избираемых в одномандатных избирательных округах, и Совета Республики из 64 членов. 56 членов Совета избираются на непрямых выборах областными Советами депутатов, а 8 членов назначаются напрямую президентом.

Последние выборы в парламент Беларуси, который избирался на четырехлетний срок, прошли осенью 2016 года.

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