Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №558/2019 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

В первую очередь, согласно документу, в Украине должен быть проведен полный аудит работы госреестров. Этим должен заняться Кабмин, на это дается три месяца. Отметим, что всего в Украине функционирует более 350 государственных реестров. Именно их и планируется упорядочить, а также наладить взаимодействие между ними.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Предусматривается, что в итоге в Украине заработает единый веб-портал электронных услуг, пользуясь которым украинцы будут иметь возможность зайти в электронный кабинет, где будет содержаться информация о них во всех госреестрах, также через него можно будет получить приоритетные электронные госуслуги.

Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверка наличия у водителя документов и тому подобное.

Кроме того, правительство, в соответствии с указом, начнет работу над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Напомним, Зеленский обсудил с экспертами перевод всех госуслуг в онлайн-режим и рассказал, что мечтает о "государстве в смартфоне".

"Страна" писала о том, как работает "Государство в смартфоне", которое хочет создать Зеленский.