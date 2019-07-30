Коллектив телеканала "112 Украина", здание которого было обстреляно из-за планов показать фильм Оливера Стоуна о Евромайдане и АТО, не признали потерпевшим после теракта.

Накануне обстрела из гранатомёта журналисты получали сообщения с угрозами, однако правоохранители не приняли необходимые меры, чтобы предупредить происшедшее. После обстрела журналисты потребовали оперативного расследования и признания при этом телеканала "потерпевшей стороной".

В субботу, 13 июля, неизвестными из гранатомета было обстреляно здание, в котором находится телеканал "112 Украина". Обстрел был квалифицированы правоохранителями как террористический акт и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 УК.

"Не вызывает сомнений, что террористический акт был направлен исключительно против телеканала "112 Украина"... Сам выстрел был направлен в ту часть здания, где находится вывеска телеканала и могли быть журналисты", - говорится заявлении НСЖУ.

Также сообщается, что накануне террористического акта через социальные сети от радикальных группировок поступали угрозы физической расправы в отношении журналистов. Отдельно для работников телеканала от неустановленных лиц поступали настойчивые требования прекратить сотрудничество с телеканалом.

На телеканале "112 Украина" неоднократно информировали общественность в своих открытых обращениях, а также непосредственно обращались с соответствующими заявлениями в полицию Украины и СБУ, но должной реакции не было.

"Следствием такой бездеятельности стал террористический акт, который, по нашему мнению, ненадлежащим образом и необъективно расследуется. Свидетельством этого является то, что органом предварительного расследования в настоящее время даже не принято решение о признании телеканала "112 Украина" потерпевшей стороной", - отмечают в НСЖУ.

Журналисты "112 Украина" обратились в Национальный союз журналистов Украины в пределах компетенции принять все возможные и необходимые меры реагирования и помочь защиты прав и интересов журналистов телеканала "112 Украина".

В Национальном союзе журналистов Украины призвали СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис телеканала "112 Украина".

В Национальном союз журналистов Украины также призвали все правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на общеукраинский телеканал 112.

"Стрельба по редакции СМИ из гранатомета - это откровенное запугивание всех украинских журналистов - как столичных, так и региональных", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ обращают внимание, что несмотря на горячие дискуссии о редакционной политике и о влиянии владельцев на свои медиа, физические атаки на журналистов и СМИ является дикостью.

"Наши международные партнеры однозначно осудили теракт против телеканала "112 Украина" и потребовали надлежащего его расследования. От Украины ожидают реальной защиты журналистов и практики цивилизованных дискуссий по проблемам информационного пространства", - добавляет председатель НСЖУ.

Как сообщала "Страна", после громкого инцидента гендиректор канала Егор Бенкендорф выступил со специальным заявлением к властям и силовикам страны.

Отметим, что на телеканале NewsOne обратились к международным организациям из-за беспредела властей.