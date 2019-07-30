Сегодня, 30 июля, журналистку "Страны" Юлию Корзун не пустили на территорию гостиницы Rixos в Трускавце, где проходит обучение депутатов "Слуги народа".

Как заявил нашему корреспонденту охранник отеля, сегодня в пресс-службе партии запретили пускать представителей СМИ. Запрет распространяется не только на само помещение, где непосредственно проходит тренинг, а и на всю территорию отеля.

"С самого утра я приехала в отель, еще до того, как у Зе депутатов должны были начаться занятия. Но охранник меня не пустил. Вначале он спросил, из какого я издания, потом кому-то позвонил и сказал, что ему запретили меня впускать. Мол, все вопросы - в пресс-службу партии", - рассказывает Юлия Корзун.

Сотрудница пресс-службы "Слуги народа" Марина не увидела в этом ничего плохого.

"Вчера был публичный день, мы всех журналистов пускали. Сегодня уже нет. Зачем вам в отель? Вы будете отвлекать депутатов от обучения ", - заявили нашему корреспонденту в пресс-службе партии.

Интересно, что пока журналистка стояла перед шлагбаумом и разговаривала по телефону с пресс-секретарем, мимо прошел один из депутатов - опоздал на лекции.

"Когда я обратила внимание сотрудницы пресс-службы, что это препятствование журналисткой деятельности, она не отреагировала. Я настаивала, что не собираюсь заходить в сам конференц-зал, где идет тренинг, а хочу пройти в лобби отеля. Но пресс-служба не пустила меня не то что в здание отеля, а даже на саму территорию Rixos. Аргументировали это тем, что вчера якобы уже был публичный день - на деле же уже в 12.00 журналистов выгнали, и дальше учеба проходила за закрытыми дверьми. В пресс-службе волнуются, что я буду сильно отвлекать нардепов от учебы своим присутствием. Интересно, а что они будут делать в кулуарах Верховной Рады?", - рассказывает Юлия Корзун.

Глава пресс-службы партии "Слуга народа" Татьяна Цыба назвала этот ицнидент "недоразумением".

"На территорию отеля не пустили, потому что тренинг закрытый. У нас была договоренность изначально, что вчера была открытая часть мероприятия, на нее пускали журналистов. Сегодня - уже нет. Если вам нужен комментарий, то мы можем позвать нужного спикера, и он в перерыве ответит на ваши вопросы. Когда есть журналисты, тренинг не проходит так, как должен, депутаты отвлекаются. А то, что не пустили на территорию - то это распоряжение администрации самого отеля", - заявила Цыба "Стране".

На возражение о том, что это не было решением отеля, так как охранник, который не пропустил нашу журналистку Юлию Корзун, звонил сверяться в пресс-службу партии, Цыба ответила следующее: "Смотрите, охрана могла спрашивать у нас, есть ли журналист в списках аккредитации. Но сегодня к примеру, журналисты канала "112" позвонили на охрану, охрана позвонила нам, и их пустили в отель, потому что они попросили записать комментарий с одним из депутатов. Но в сам зал тренинга их не пускали, и мы никого туда из журналистов не пускаем.

Но дело в том, что наша журналистка и не собиралась заходить в сам зал тренинга. Она просила пропустить ее в лобби отеля, чтобы иметь возможность задавать вопросы депутатам в перерывах между лекциями. А охрана не пропустила нашего журналиста не то что в лобби, а даже на территорию отеля.

"В таком случае, я думаю, это недоразумение. Мы не запрещаем депутатам говорить с прессой на перерывах. Вышло недопонимание. Если нужен чей-то комментарий, мы готовы помочь", - сказали "Стране" в пресс-службе.

Ранее "Страна" в материале "Найди оленя" равссказала, как идет ликбез для депутатов "Слуги народа" в Трускавце.