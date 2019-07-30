Экс-лидер Демократической партии Молдовы олигарх Влад Плахотнюк, который в прошлом месяце бежал из страны, отказался от депутатского мандата. Об этом он заявил в Facebook.

"В нынешней ситуации, когда мандат депутата больше не стоит ничего, я не могу выполнить обязательства перед электоратом в Ниспоренах, перед теми, кто сделал мой мандат наиболее представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов. Было бы несправедливо занимать это место до тех пор, пока я не смогу выполнять свой мандат, полученный от них, по причинам, которые не зависят от меня", - написал Плахотнюк.

Теперь парламент Молдовы должен подтвердить факт отказа от депутатского мандата, после этого по одномандатному избирательному округу в Ниспорнеском районе пройдут досрочные парламентские выборы.

Скриншот: Facebook/ Vlad Plahotniuc

Напомним, в июне олигарх Плахотнюк тайно покинул Молдову и заявил о переходе в оппозицию, пообещав вернуться в страну.

Также мы писали, что посол США прокомментировал экстрадицию бежавшего из Молдовы олигарха Плахотнюка, который, по неподтвержденным данным, находится в Штатах.