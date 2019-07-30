В NASA показали фото туманности NGC 3576, очень похожей на Статую Свободы. Об этом сообщает пресс-служба американского агентства по изучению космоса.

На этом изображении цифровым способом были удалены звезды и на фото остались лишь плотные узлы темной межзвездной пыли, поля свечение водорода, ионизированного этими звездами, и большие петли газа, выброшенные умирающими звездами.

"Детальное исследование NGC 3576 выявило по меньшей мере 33 массивные звезды на конечных стадиях образования и четкое присутствие сложных молекул углерода, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) ", - сообщили в пресс-службе NASA.

Фото: nasa.gov

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