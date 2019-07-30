Всплеск радиации, который был зафиксирован в Европе в 2017 году, произошел из-за утечки в России. Об этом свидетельствует исследование журнала Американской академии наук.

"Данные позволяют предположить, что утечка произошла из ядерного объекта, расположенного на Южном Урале, возможно, с ядерного комплекса "Маяк". Утечка из аварийного спутника, а также утечка на румынской территории невозможны", - считают ученые.

Отметим, что речь о событиях октября 2017 года, когда в центральной части Европы несколько недель был повышен радиационный фон.

Инфографика: pnas.org

Напомним, в октябре 2017 года в воздухе Европы обнаружили неизвестный всплеск радиации.

Также мы писали, что тогда Франция обнаружила серьезную утечку радиации на границе России и Казахстана.

Кроме того, в ноябре 2011 года в России подтвердили выброс радиации на Южном Урале.