В Кейптауне (ЮАР) на одной из туристических троп горы Пик Чепмен убили 44-летнего туриста из Украины Ивана Иванова. Об этом сообщает местное издание iol.co.za.

Отмечается, что мужчину зарезали грабители из-за его рюкзака. Убийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате чего он и погиб.

Одного из нападавших - 25-летнего, у которого нашли рюкзак Иванова - задержали. Он якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело. Двух других нападавших разыскивают.

Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.

Как сообщала "Страна", появилось видео крушения самолета в ЮАР, которое снял пассажир, сумевший выжить.

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