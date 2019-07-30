Сегодня, 30 июля, легендарный культурист, актер, политик и экс-губернатор Каливорнии Арнольд Шварценегер отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.

"Страна" публикует самые интересные факты о жизни "железного Арни".

Любопытно, что семья Шварценеггера жила бедно, с детства Арнольд хотел стать богатым и знаменитым. И уже к 30 годам он действительно стал миллионером. Арнольд Шварценеггер владел сразу несколькими бизнесами: один из них занимался почтовыми рассылками, также у него была строительная компания. Ну а главной составляющей бизнес-карьеры Арнольда является компания Oak Productions, через которую проходят отчисления от киностудий, проценты с продаж комиксов и видеоигр. Свой первый миллион Шварценеггер приумножил во много раз. Только в 2007 году его состояние оценивалось в 900 миллионов долларов.

Фото: BigPicture

В Австрии, близ города Грац, на родине актера, существует музей имени Шварценеггера. Он расположен в доме, где жила его семья. В музее собрана коллекция скульптурных изображений бывшего культуриста, а также личных вещей молодого Шварценеггера, включая его детскую кроватку. Попал в музей и мотоцикл из известной сцены в фильме "Терминатор", где он сыграл главную роль.

Арнольд Шварценеггер был женат на племяннице бывшего президента США Джона Кеннеди - Марии Шрайвер. В браке родилось четверо детей: две дочери и два сына. Однако 1 июля 2011 года Мария Шрайвер подала в высший суд Лос-Анджелеса заявление о разводе, где говорилось о "неисправимых разногласиях" с супругом. А еще в мае того же года стало известно, что Арнольд Шварценеггер признал, что является отцом ребенка домработницы, проработавшей у семьи чуть более 20 лет.

Фото: Экспресс-газета

Напомним, осенью 2018 года Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Киев. В столице он посетил бизнес-форум Olerom Forum Onе.

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