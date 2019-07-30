Представители американского бизнеса обеспокоены некоторыми проблемными вопросами работы в Украине, в частности, связанными с налогообложением и обысками, которые происходят в IT-компаниях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, на встрече представителей Американской торговой палаты с советником президента Михаилом Федоровым речь шла об обысках в IT-компаниях, налогообложении IT-отраслей, развитии мобильного и фиксированного интернета, электронного суда и принятии приоритетных законопроектов, необходимых для IT-отрасли.

"Все упомянутые предложения будут обработаны Офисом президента Украины с целью привлечения инновационного американского бизнеса к развитию цифровой сферы в Украине", - сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Михаил Федоров презентовал план действий, в котором развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины.

"Мы обязаны провести цифровую трансформацию существующих отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года" - сказал Федоров.

Напомним, в октябре 2018 года СБУ устроила "маски-шоу" в крупной киевской IT-компании.

Также мы писали, что в ноябре 2018 года СБУ обыскала офис крупной IT-компании Винницы и квартиру ее владельца.