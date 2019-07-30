Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко (экс-начальника Управления "М" СБУ при Викторе Януковиче и не уволенного после Евромайдана) и назначил вместо него Сергея Ходунова.

Об этом говорится в президентских указах №559 и №560 от 29 июля. Олег Бойко занимал эту должность с 31 октября 2015 года.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский произвел ряд кадровых перестановок в областных СБУ и добавил Ивану Баканову новых заместителей. Также он назначил нового начальника следствия всей Службы безопасности. Мы разбирались, что известно о новых назначенцах президента.

Отметим, что по данным СМИ, сотрудники СБУ застрелили двух украинских пограничников, подозреваемых в коррупции.

Напомним, что следствие не нашло доказательств отравления Виктора Ющенко, после шумихи от которого удалось организовать первый Майдан в 2004 году и третий тур президентских выборов.