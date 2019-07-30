Чемпион мира в полутяжелом весе (WBO) боксёр Сергей Ковалёв (Россия), был снят с авиарейса в США. Об этом сообщил портал The Athletic.

По информации источника, боксера сняли с самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес. Авиакомпания приняла такое решение из-за жалоб одной из пассажирок, которая заявила, что россиянин схватил ее за руку, поцеловал, а затем осыпал купюрами. При этом полиция не стала расследовать данную ситуацию.

Как сообщала "Страна", тело боксера Максима Дадашева не могут привезти из США. Во время поединка на ринге он перенёс инсульт, но продолжил. После завершения его начало тошнить и в критическом состоянии спортсмен был доставлен в больницу, где скончался.

Отметим, что абсолютный чемпион мира Александр Усик приехал в родной Крым и опубликовал фото со знаменитой горы Ай-Петри.