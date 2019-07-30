Во вторник, 30 июля, Центральная избирательная комиссия приняла последние оригинальные протоколы с результатами голосования на парламентских выборах. Об этом передает 112 Украина.

Последний избирательной округ, №69, привез протоколы с мокрыми печатями во вторник, 30 июля. Процесс затянулся из-за того, что кандидаты, которые лидировали, между которыми было меньше 1%, подали в суды, и судебные процессы до этого времени продолжаются.

При этом ранее ЦИК направила на доработку протоколы с мокрыми печатями из ОИК №30. Пока не сдадут доработанные протоколы, комиссия не может объявить официальные результаты внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 26 июля ЦИК посчитала все протоколы. На первом месте оказалась партия "Слуга народа", у нее 43,16%. Второе место заняла "Оппоплатформа-За Жизнь" с 13,05%. "Батькивщина" занимает третье место (8,18%), обойдя в процессе подсчета "Европейскую солидарность" (четвертое место и 8,10%). Замыкает пятерку проходных политсил "Голос", у него 5,82%.

Также мы писали, что ЦИК Украины признала избранными первых 35 депутатов-мажоритарщиков.