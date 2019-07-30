Американскую певицу Кэти Перри признали виновной в нарушении авторских прав при создании композиции Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом сообщил журнал Billboard.

Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении относительно того, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame. Эту композицию артист записал в 2008 году вместе с другим исполнителем в жанре хип-хоп - Lecrae (полное имя - Лекрей Мур).

Вместе с самой Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (настоящее имя - Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records. Издание отмечает, что теперь суду предстоит определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав.

По данным Billboard, иск против Перри Маркус Грей подал в 2014 году вместе с соавторами песни Joyful Noise. Они настаивали на том, что певица скопировала из их композиции как ритмический, так и мелодический рисунок звучания инструментов.

Видео: youtube.com/Katy Perry

Видео: youtube.com/ Radial by The Orchard

Как сообщала "Страна", в День влюбленных актер Орландо Блум и певица Кэти Перри объявили о помолвке. В соцсети также опубликовано фото, на котором запечатлена ее рука с обручальным кольцом.

Отметим, что певица Кэти Перри первой в мире собрала 100 млн подписчиков в Тwitter.