Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки. Футболист поделился историей в интервью для YouTube-канала "КраСава".

На вопрос ведущего, правда ли у него был секс с Тиной Канделаки, Милевский ответил, что "по молодсти было много с кем". Однако после этого футболист все же раскрыл подробности их романа.

"Она была на передаче "Самый умный" в Киеве, я только после чемпионата мира был, 21 год. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, мы с пацанами тоже что-то отмечали... Тина, как обычно, с харизмой, с юмором, со своим уверенным мнением. Спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю", - рассказал Артем Милевский.

Видео: YouTube/ КраСава

Напомним, экс-форвард "Динамо" Милевский открыл пивную в Киеве.

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