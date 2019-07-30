Вечером в понедельник, 29 июля, на улице Ивана Миколайчука в Киеве произошел конфликт, в ходе которого девушке выстрелили в ногу. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, инцидент произошел около 22:00 в Днепровскому районе столицы. Очевидцы происшествия рассказывают несколько разных версий конфликта. Согласно одной из них, у супружеской пары, которая гуляла у рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с группой, состоящей из молодых девушек и парней. Парни вступили с мужчиной в словесную перепалку, после чего тот достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра одной из девушек.

После этого стрелок покинул место конфликта. Девушку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в Ирпене сотрудник ритуальной службы дважды выстрелил в конкурента.

Также мы писали, что на остановке в Броварах грабитель выстрелил в голову пенсионерке, которая потеряла деньги, но выжила.