Известная актриса Инна Чурикова, которая 18 июля упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и попала в больницу, все еще в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным врачей отделения острых эндотоксикозов в НИИ Склифосовского в Москве, где находится актриса, ее температура вечером, 29 июля, была 36,6, а сегодня утром - 36,5. Но общее состояние актрисы пока тяжелое и больше подробностей врачи не приводят. Отметим, что еще несколько дней назад Чурикова готовилась к выписке.

Напомним, Инна Чурикова упала во время исполнения роли в постановке "Старая дева", это случилось "при темной сцене" в самом конце спектакля. Сразу после госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое.

Однако 29 июля директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что Инна Чурикова уже в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы.