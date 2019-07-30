Вечером в понедельник, 29 июля в аэропорту "Борисполь" через несколько минут после взлета экстренно сел самолет, вылетевший из Киева в Таиланд. Об этом пишет "Информатор".

Самолет Boeing 767 авиакомпании МАУ взлетел в 20:02, через 20 минут пошел на разворот и совершил экстренную посадку в месте вылета. Пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей.

Предварительная причина случившегося - птица, которая попала в двигатель Boeing. После посадки из самолета был виден дым, но в МАУ это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи.

Видео: YouTube/ Aircrafts

Напомним, из-за пьяного дебошира в Варшаве экстренно сел самолет, летевший из Барселоны в Москву.

Также мы писали, что в Таллине экстренно сел авиарейс из Киева, у которого проблемы с покрышкой.