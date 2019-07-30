Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во вранье после его слов о работе полиции против его политсилы на прошедших выборах. Об этом глава МВД написал в Twitter.

"В интервью "Украинской правде" Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать - и поэтому он проигрывает", - написал Арсен Аваков.

Отметим, что имеется в виду ответ Петра Порошенко на вопрос журналистов "Украинской правды" о том, устраивает ли его результат парламентских выборов, на котором "Евросолидарность" заняла только четвертое место и набрала всего 8,1% голосов.

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп...", - сказал Петр Порошенко.

Скриншот: Twitter/ Arsen Avakov

Напомним, глава МВД Арсен Аваков готовится к отставке и создает в Раде группу в противовес Зе.

Также мы писали, что Порошенко и его семья двумя самолетами покинули Украину.