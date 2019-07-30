Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не нашла доказательств отравления экс-президента Виктора Ющенко.

Это признание - более чем сенсационное. Ведь проблемы с лицом у будущего президента Украины были одним из факторов, который предопределил победу первого Майдана в 2005 году.

Разумеется, это была не единственная причина. Но иенно "отравление Ющенко" принесло политику имидж жертвы и страдальца. А оппонирующей стороне - подозрения в попытке ликвидировать лидера тогдашней оппозиции.

"Страна" вспоминает, как раскручивалась история с отравлением Виктора Ющенко и почему она закончилась ничем.

"Отравленный" борщ. Или рис

5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание. Он был приглашен на дачу тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка на Осокорках в Киеве. На ужине также присутствовали глава СБУ Игорь Смешко и нардеп и кум Ющенко - Давид Жвания.

"Когда я пришел домой, поцеловался с женой – первую фразу, которую она сказала: "Что-то у тебя металлический привкус на губах", - рассказывал Ющенко в одном из интервью.

6 сентября Ющенко стал жаловаться на тошноту, головную боль, боль в желудке. Из-за недомогания он отменил часть предвыборных поездок. Кроме того, изменения проявились на лице - оно распухло и покрылось бугорками из-за внезапно возникшего акне - бурной угревой сыпи.

Фото: Ющенко до и после ужина на даче

В ночь с 9 на 10 сентября кандидат в президенты был госпитализирован в клинику в Австрии.

11 сентября ему поставили диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Руководитель венской клиники "Рудольфвинергаус" Михаэль Цимпфер заявил, что речь об отравлении диоксинами.

Он не исключил, что дозу яда Ющенко мог получить в тарелке жирного супа, например, борща со сметаной. В тоже время сам экс-президент говорил, что следствие сообщало, что яд был добавлен к рису, который подавался на стол.

Окончательный вывод австрийской клиники был таким: ухудшение здоровья было вызвано тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах.

Что заявили другие участники ужина

Другие участники ужина заявили, что не верят в отравление. Так, хозяин дачи Владимир Сацюк предположил, что версию с диоксином придумало окружение Ющенко, которому нужно было объяснить общественности, что произошло с тогдашними кандидатом в президенты.

"По моей информации, когда с Ющенко что-то произошло, еще в Австрии его близкое окружение стало лихорадочно искать по интернету, под что можно подогнать такие симптомы. И нашли диоксиновую версию, которую потом и озвучили. Об этом мне лично говорили близкие к семье президента люди, которые при этом присутствовали", – рассказывал Сацюк журналистам.

По его словам, не было подтверждений, что кровь, в которой австрийскими врачами был обнаружен диоксин, принадлежала именно Ющенко. "Они указывают, что исследовали кровь, пришедшую по почте DHL в пробирке из клиники "Рудольфвинергаус". Далее пишут: мол, мы не отвечаем на вопрос, чья это кровь, но говорим - в этой крови есть следы диоксина", – заявил Сацюк. И предположил, что либо речь идет не о крови Ющенко, либо кровь его, но с впрыснутым уже в пробирку диоксином.

В 2008 году Давид Жвания заявил, что у Ющенко было всего лишь сильное пищевое отравление и назвал фальсификаторов отравления - тогдашнее руководство штаба "Нашей Украины", руководитель и три заместителя.

В интервью Жвания рассказал, что в день отравления Ющенко выступил на митинге в Чернигове, откуда они должны были ехать на встречу к Сацюку. Но по дороге кандидат в президенты "заехал к какому–то шизофренику, который подошел во время митинга" и который занимался антиквариатом.

"Там была страшная антисанитария, ужас, склад ненужных вещей, разбросанных икон! Он, видимо, еще их реставрирует и использует дом как мастерскую. На столе стояла грязная бутыль, в ней был какой–то спиртной напиток, дубовая настойка. Ющенко и сам выпил, и всех заставил выпить эту гадость", - рассказывал Жвания, отмечая, что это была какая–то термоядерная смесь, а Виктор Андреевич выпил две рюмки. Перед ужином у Сацюка компания поела еще в одном месте. Там ели рыбу, суши, грибы, пили вино и коньяк.

После заявления Жвании врач Ющенко - Ольга Богомолец заявила, что не видела у пациента симптомов пищевого отравления.

Игорь Смешко, также присутствовавший на ужине, спустя 12 лет сказал, что у него железные сомнения в самом факте отравления. "Я не видел никаких доказательств того, что экспертиза, проведенная у нас, была экспертизой крови господина Ющенко. Кроме того, мне до сих пор непонятно, каким образом сумели изобрести яд, который может периферийно действовать только на части тела человека", – заявил Смешко и отметил, что при расследовании Ющенко отказывался предоставить материалы лечения и экспертизы.

"Мне непонятно было и то, почему до конца не провели все экспертизы, и заключения не было в Австрии. Ведь с Австрией мы имеем двустороннюю связь по правовой помощи. Это были бы железобетонные доказательства в суде. Но консилиум ведущих сотрудников нашей Национальной академии медицинских наук еще тогда, на основании материалов, заключил, что факта отравления не существует", – сообщал Смешко.

Как проходило расследование

По официальной версии, Ющенко отравили во время ужина в 2004 году. Международная группа врачей, обследовавшая будущего президента, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. Было открыто уголовное дело, но спустя 15 лет следователи не предъявили никому обвинений.

Для проведения экспертизы Генпрокуратура планировала закупить диоксин, который производится в России, США и Великобритании. Исследования образцов из США и Великобритании показали, что они не совпадают с формулой диоксина, обнаруженном в образце крови. Россия не предоставила образец диоксина для проведения экспертизы.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. А Ющенко не провел необходимую экспертизу, хотя в 2012 году заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.

В январе 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Ющенко был отравлен, но кем неизвестно.

В июле 2019 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не нашла следов отравления экс-президента.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности уже такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет? Он сказал "нет". Отравления не было", - сказал Матиос.

Как "отравление" повлияло на Украину

Появление Виктора Ющенко на Майдане с покрытым сыпью лицом вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Разогретные сторонники "Оранжевой революции" начали закономерно обвинять в случившемся оппонентов - от Виктора Януковича до происков российских спецслужб.

Последняя версия еще долго муссировалась в Украине. Россия - одна из немногих стран-производителей диоксина. Впрочем, как уже было сказано выше, само наличие этого яда в крови у Ющенко пока не доказано.

Да и мотивы что Януковича, что Кремля не совсем понятны. Ведь очевидно, что живой, но "подпорченный" Ющенко только поднимет свою популярность, приняв образ жертвы.

Но это осознание пришло потом. А в текущем политическом моменте майдана-2004 отравление Ющенко стало важнейшим фактором эскалации протестов. И в конечном счете победы "Оранжевой революции". Которая во многом заложила основы того, что происходит с Украиной сейчас - после второго Майдана.