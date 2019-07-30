30 июля Xiaomi показала Black Shark 2 Pro. Производитель называет его самым мощным игровым смартфоном в мире и первым мобильным устройством на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Правда, с технической точки зрения Black Shark 2 Pro не слишком отличается от своего предшественника, но изменения есть.

Мы собрали информацию о новом гаджете от Xiaomi: характеристики, цену, фото и видео.

Характеристики

Дизайн нового флагмана практически не отличается от Black Shark 2. Единственное отличие - черная вставка на задней крышке. Но это и не удивительно - модель позиционируется, как обновленная и аппаратно улучшенная версия геймерского смартфона.

Оперативная память гаджета - 12 ГБ.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Процессор - нашумевший чип Snapdragon 855 Plus.

По производительности новинка обошла действующего лидера OnePlus 7 Pro и флагман Xiaomi Mi 9, вышедший в начале 2019 года. По крайней мере, об этом говорит рейтинг AnTuTu (программа для тестирования возможности устройств). В игросмартфоне применили разогнанные до частоты 2,96 ГГц ядра Kryo 485 Prime, а графический блок разогнали с 585 МГц до 672 МГц. Поскольку новый чип мощнее обычного Snapdragon 855, для его охлаждения создали специальную систему Liquid Cooling 3.0.

Камеры. В основной установлены датчики изображения разрешением 48 и 12 Мп. Фронтальная - оснащена 24-мегапиксельным датчиком изображения.

Размер AMOLED-дисплея с FullHD+ разрешением 6,39 дюйма. Разрешение экрана 2340 на 1080 точек, плотность пикселей 403 ppi.

Новый смартфон оснащен сканером отпечатка пальца. Также у Black Shark 2 Pro будет улучшенная скорость срабатывания сенсора.

Его можно будет купить в следующих цветах: черный, серебристый, синий, оранжевый, фиолетовый.

Фото: 3dnews

Габариты - высота корпуса 163,61 мм, ширина - 75 мм, толщина - 8,77 мм, вес 205 гр.

Перед презентацией в сети появился тизер.

Цена

Xiaomi открыла предзаказ на устройство, однако до презентации не называла стоимость смартфона до презентации. Сегодня стало известно, что за версию 12/128 ГБ просят около $435 (примерно 11 тыс грн), за комплектацию 12/256 ГБ - около $508 (12,8 тыс грн). Но в Украине ценник может быть выше с учетом наценки продавцов.

В Китае смартфон поступит в продажу с 2 августа.

Примечательно, что накануне презентации Black Shark 2 Pro В Китае вышел его конкурент - игровой смартфон Asus ROG Phone 2.