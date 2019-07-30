Подозреваемый в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, не нарушал условия меры пресечения, пребывая 28 июля на футбольном Суперкубке в Одессе. Об этом пишет УНИАН.

Так, по словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, Павловского действительно отправили под домашний арест после диагноза "гипертонический криз", однако к 28 июля срок меры пресечения истек, а прокуроры не подавали ходатайство о ее продлении по состоянию его здоровья.

Напомним, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла.

6 июня в Покровском райсуде Днепропетровской области утвердили сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Сначала их обвиняли в убийстве, но в ходе расследования сменили обвинение на причинение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в апреле следствие изменило подозрение Владиславу Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения.

А в июле Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.