Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на 30 июля. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел еще на 18 копеек. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, стоимость доллара установлена на уровне 25,25 грн за единицу валюты. Евро тоже дешевеет. Всего за день его стоимость снизилась на 26 копеек и составила 28,07 грн за единицу евровалюты.

доллар США - 25,25258200 (-0,18714600);

евро - 28,07834600 (-0,25642300);

российский рубль - 0,39755000 (-0,00544000).

Напомним, вчера, 29 июля, на межбанковском рынке Украины гривня к доллару продолжила укрепляться.

Также мы писали, что украинские банкиры назвали стихийным новое падение доллара к гривне.