Вторник, 30 июля, в Украине будет дождливым днем. Грозы ожидаются во всех регионах страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Несмотря на осадки, температура воздуха сегодня будет высокой. В западных областях, кроме Закарпатской, +26...+29 градусов, и слабые дожди с грозами. В Ужгороде и области также осадки, однако температура воздуха днем прогреется до +30...+32 градусов. Ночью в западных регионах +17...+19 градусов.

В восточных областях также будет пасмурно и дождливо, местами дожди и грозы. Днем +26...+29 градусов, ночью +17...+19. Такая же погода ожидается в центральных регионах. В северных областях и Киеве днем +25...+27, ночью +18...+20, второй день подряд в столице ожидаются дожди.

В Одессе, Херсоне и Николаеве - жарко. +30...+33 градуса днем, +20...+22 - ночью. Впрочем, так же, как и в других городах Украины, во вторник тут ожидаются осадки - дожди с грозами.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, мы публиковали прогноз погоды в Киеве на неделю от шести синоптиков.

Также мы писали о том, какая погода ждет столицу после сильного ливня.