Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в московской больнице №64 рассказал о возможных причинах сильной аллергической реакции. Оппозиционер показал фото, на котором видно что у него сильно опухло лицо, и подозревает, что его могли чем-то отравить.

Об этом он написал на своем сайте.

"В палате больницы 64, когда отек начал спадать(!)", - так заявил Алексей Навальный, фото: navalny.com

"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. Могу лежать в стоге сена в мае месяце и есть лимоны, фаршированные всеми видами орехов. При этом, что такое аллергия я хорошо знаю. У жены она на распускающиеся почки растений. Ранняя весна ненавидимое ею время года. Соответственно, мы искали признаки аллергии у детей, и я много чего прочел на эту тему. Это была предыстория. Теперь история.

Четвертый день моего пребывания под арестом. Ем то же самое, что и все. Бытовые условия ровно те же самые, что и у всех остальных пятерых арестантов.

Мало того, ровно в этой же камере на этой же шконке я провел десять суток совсем недавно - две недели назад.

Это мой девятый или десятый арест. За все время я обращался к врачу один раз, когда простудился и была высокая температура. Постельное белье у меня свое. Из тюремной сумки, которая всегда наготове. Там же лежат мыло, зубная паста и все такое прочее. Всем этим я пользовался две недели назад.

На прогулке мои сокамерники замечают, что у меня красная шея. Это обед субботы. Все митингуют, я слышу обрывочные новости по радио и завидую.

Через час чувствую, что горят лоб и кожа вокруг глаз. Дискомфорт, но легкий, не такой, чтобы обращаться к врачу, - пройдет. Зеркала в камере нет, только кусок зеркальной пленки над раковиной. В него ничего не видно. Сокамерники говорят, что лоб покраснел.

Ночью просыпаюсь от того, что лицо, уши и шея горят и колются. ...Я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался.

Утром встал, и увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: тебе срочно надо к врачу.

Пришедшая фельдшер посмотрела на меня таким же взглядом и сразу вызвала скорую. Глянув в зеркало, я понял, почему такая реакция. И представьте, что я опух в пять раз сильнее, чем когда мне в лицо брізнули зеленнкой. Глаза-щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее. Врачи скорой сразу сказали, что надо везти в больницу. И еще в спецприемнике мне вкололи внутримышечно супрастин и преднизолон. Потом еще преднизолон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним.

От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца.

Сейчас на такого, который пил неделю. В больнице, с одной стороны, начали лечить, и врачи пошли косяками, с другой - началась странная фигня. Полиция у двери палаты. Моих знакомых врачей не пускают. Адвоката не пускают. Моим врачам и адвокату диагноз не говорят, ссылаясь на врачебную тайну, зато выходит развернутый комментарий Интерфаксу, где выдают диагноз, который мне не говорили.

Ну то есть ведут себя так, как будто надо что-то скрыть на всякий случай. Зачем? Не понимаю. Что в итоге сказали врачи? В истории медицины зафиксированы случаи, когда у человека внезапно возникает аллергия. Жил ты из года в год, мыл руки этим мылом и вдруг - хренакс! - опух от него за ночь.

Вот и у меня контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего, до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция.

Косметики, сами понимаете, в камере немного. Значит, мыло. Вот я пишу это из камеры, где я снова прекрасно мою руки этим мылом. Хуже мне не становится.

Что я думаю по этому поводу? Или даже сформулируем прямо: считаю ли я, что меня могли отравить?

Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?

То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "однократная острая аллергическая реакция Навального".

Ну и дальше возникает еще один очевидный вопрос. Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?", - написал Алексей Навальный.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве Навальный выбежал купить жене цветов, но его задержал ОМОН.