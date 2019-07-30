Один из организаторов атак на башни-близнецы 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед заявил следствию, что готов дать показания, которые подтвердят обвинения в адрес Саудовской Аравии о причастности к этим терактам.

Как передает The Wall Street Journal, в обмен Халид Шейх Мохаммед требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.

По данным издания, с таким предложением обвиняемый выступил в письме, направленном его адвокатами в федеральный суд в районе Манхэттен. Именно там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек, в числе которых есть родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября. В 2017 году они подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида", ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 000 человек.

В письме адвокат Мохаммеда, который сейчас находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), отмечает, что его подзащитный в настоящий момент не готов дать показания по этому делу. Однако, главной причиной для отказа давать показания стал "общий характер обвинения". В случае "отсутствия потенциального смертного приговора будет возможно куда более широкое сотрудничество", указал адвокат Мохаммеда.

Ранее "Страна" сообщала, что сын Усамы бен Ладана женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября в США и грозит местью за смерть отца.

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