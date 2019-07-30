Звездный форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может спать спокойно. Ему не будут официально предъявлять обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндаде.

Неймар и Нажила: cекс был, но без насилия, фото: esporte.uol.com.br

Как сообщает UOL Esporte, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом.

Также правоохранительными органами было обнаружено множество противоречий в показаниях девушки, которая и обвиняла игрока в изнасиловании. Как итог, со звездного бразильца сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Модель-блондинка после такого поворота событий заявила о чудовищной несправедливости и мачизме.

"После того как моя трагедия стала публичной, развитие ситуации дало мне понять, что мы должны незамедлительно начать говорить о культуре насильничества и сексизма. Все это время я прошу лишь справедливости. Это уже не первый раз, когда мачизм и несправедливость уничтожают меня", - сказала Нажила Триндаде.

Ранее "Страна" сообщала, что суд не будет выдвигать обвинения Роналду по делу об изнасиловании.