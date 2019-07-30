В воскресенье, 28 июля, в США произошла трагедия на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival. В городе Гилрой (штат Калифорния) стрелок открыл огонь по людям на фестивале и в итоге был убит полицейскими в перестрелке. Жертвами стрелка стали три человека, в том числе и 6-летний мальчик.

Полицейские установили личность стрелка. Им оказался белый 19-летний парень Сантино Уильям Леган, как передает BBC.

Свидетели рассказали, что стрелок был в камуфляже и стрелял по людям из винтовки. Гитарист группы TinMan, которая выступала на сцене, когда началась атака, сказал, что слышал, как кто-то спрашивает стрелка: "Зачем ты это делаешь?". И в ответ нападавший заявил: "Потому что я реально очень зол".