Михаил Радуцкий, основатель сети частных клиник "Борис" и кандидат от "Слуги народа" на пост министра здравохранения выступил с неоднозначным заявлением. Он считает, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас".

Об этом Михаил Радуцкий заявил в интервью газете "Ваше здоровье".

Обсуждая внедрения в Украине международных медицинских протоколов лечения, он отметил, что их необходимо адаптировать.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ", - сказал Радуцкий.

Это заявление Михаила Радуцкого вызвало жесткую критику со стороны Ульяны Супрун, о чем она написала в своем Facebook.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких" иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

Также и с международными протоколами - это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый", - написала Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" назвали своих кандидатов на должности министров образования и здравоохранения.