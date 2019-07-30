В ночь на 30 июля в Пакистане произошла авиационная катастрофа. Военный самолет рухнул на жилые кварталы города Равалпинди. Жертвами крушения стали 17 человек. Об этом передает The News International.

Самолет пакистанских ВВС потерял управление во время тренировочного полета и рухнул прямо на жилые кварталы города Равалпинди, что на севере страны. После катастрофы вспыхнул пожар, который охватил несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить.

После крушения загорелось несколько домов, фото: thenews.com.pk

По данным пакистанских военных, в результате крушения погибли все пять человек, находившихся на борту самолета. Жертвами трагедии также стали 12 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются. При этом тип самолета не указывается.

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