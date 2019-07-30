США надеются, что новая власть в Украине проявит креатив в урегулировании конфликта на Донбассе - Помпео
США рассчитывают, что новое правительство Украины будет искать креативные пути урегулирования конфликта с Россией.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе беседы в неправительственной организации Экономический клуб Вашингтона, передает Укринформ.
"Мы общаемся с новой украинской властью, в стране только на прошлой неделе прошли парламентские выборы. Надеюсь, это приведет к более креативным идеям по решению проблемы. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал Помпео.
Также он добавил, что позиция США относительно аннексии Крыма остается неизменной. "США считают это неприемлемым. Крым должен быть возвращен Украине", - подчеркнул госсекретарь.
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