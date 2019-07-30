Верховный суд Венгрии в Будапеште арестовал 64-летнего одессита, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что украинец с 13 июня находился под домашним арестом без права покидывать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.

По информации сайта Police.hu, в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

В Верховном суде Венгрии решили, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 миллионов форинтов (более 50 тысяч долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

Напомним, столкновение круизного судна Viking Sigyn с прогулочным катером на реке Дунай произошло 29 мая. Катер перевернулся и затонул. Всего на борту лодки было 35 человек, из которых погибли 28 - преимущественно туристы из Южной Кореи.

После этого венгерский суд на месяц арестовал украинского капитана лайнера Viking Sigyn по обвинению в преступной халатности, но затем освободил его под залог в размере 15 млн венгерских форинтов.