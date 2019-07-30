Медики провели операцию военнослужащему Национальной гвардии Украины, который сегодня был найден в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, передает УНИАН.

Как сообщил журналистам пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, 20-летний потерпевший госпитализирован в ГКБ №10 (Малиновский район Одессы).

"Ему проведена операция", - сказал Белов.

В настоящее время 20-летний военнослужащий, призванный на службу из Тернополя 15 мая текущего года, находится в реанимации.

По словам Белова, у потерпевшего вчера был официальный "выходной". Сегодня на службу он заступил с табельным оружием – пистолетом Макарова. Однако пока неизвестно, из какого именно оружия произведен выстрел.

Кроме того, Белов не смог подтвердить, но и не опроверг информацию о предсмертной записке, якобы найденной при раненом.

Пресс-офицер отметил, что старшие по званию отзываются о потерпевшем позитивно, по боевой и специальной подготовке военнослужащий показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе не было.

"Сегодня с ним общался психолог и каких-либо отклонений не заметил", - добавил Белов.

Он подтвердил, что полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства. В случае выяснения каких-либо новых обстоятельств ЧП, правовая квалификация дела будет изменена. Пока, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие нацгвардейцы утверждают, что только слышали звук выстрела, но в этот момент вышеназванный военнослужащий, по их словам, был один.

Напомним, сегодня утром в Киевском районном суде Одессы получил тяжелое огнестрельное ранение в голову военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины.

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