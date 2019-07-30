В городе Ирпень Киевской области прораб и его пособник совершили жестокое убийство молодого человека, который работал на стройке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

"Убитый Евгений якобы украл у прораба 600 долларов. За это его убили, тело вывезли в лесополосу, подожгли, чтобы скрыть следы преступления и закопали в земле", — уточняет он.

О пропаже парня полиции заявили родственники, которые неделю назад потеряли с ним связь. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и партнера,

На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а затем признались, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для сокрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле.

Впоследствии якобы украденные убитым Евгением деньги, прораб нашел у себя.

"Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства. Сейчас обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания", — уточняет сотрудник Нацполиции.

Скриншот: Facebook/Андрій Нєбитов

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