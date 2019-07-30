Сотрудники СБУ в Киеве задержали фальшивомонетчиков, выходцев из Донецка, которые наладили сбыт поддельной иностранной валюты в столице. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.

В данный момент продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств функционирования противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков.

Как отметили в спецслужбе, операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Ранее сообщалось, что киевскому мошеннику, который продавал фальшивые путевки, грозит от 5 до 12 лет с конфискацией.

Также мы писали, что в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков и изъяли у них почти 1 млн поддельных евро.