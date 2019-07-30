Расследовавший возможное отравление экс-президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу. Об этом заявил главой военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире спецпроекта Андрея Пальчевского в Youtube.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности уже такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал "нет". Отравления не было", - сказал главный военный прокурор.

Видео: YouTube/Politeka Online

До этого в январе 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Ющенко был отравлен, но кем неизвестно.

Напомним, 5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз.

В тоже время в 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу. Хотя в 2012 году он заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.

Ранее сообщалось, что бывшая невестка Ющенко причастна к краже миллиарда из банков Молдовы.

Также мы писали, что ГПУ по почте сообщила о подозрении Виктору Ющенко из-за Межигорья.