Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский высказал свое мнение касательно того, что Ярослава Ракицкого после перехода в российский Зенит перестали вызывать в сборную Украины.

Об этом Милевский рассказал в интервью для YouTube-канала "КраСава".

"Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - отметил Милевский.

При этом Милевский рассказал о том, что у полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки есть предложение от Краснодара.

Форвард отметил, что, в отличие от Ракицкого, Коноплянка дорожит сборной и не примет предложение россиян.

"У Коноплянки сейчас есть предложение перейти в Краснодар. Но я уверен, что он туда не перейдет, видя пример Ракицкого. Он дорожит сборной. Ракицкий просто отморожен на голову в хорошем смысле. Ему эта сборная - он и гимн не поет...".

Ранее "Страна" рассказывала, что в мае Зенит с Ярославом Ракицким досрочно стал чемпионом России по футболу.

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