Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин попал в заявку команды на полуфинальный матч Audi Cup против Тоттенхэма.

Об этом говорится в сообщении Реала на странице в социальной сети Twitter.

В лазарете мадридского клуба сейчас находится основной вратарь Тибо Куртуа, у которого травма голеностопа. Это существенно повышает шансы 20-летнего Лунина выйти на поле.

Кроме украинца, среди голкиперов в заявке Реала на игру есть Кейлор Навас и 19-летний Диего Альтубе из резервной команды.

Матч "Реал" - "Тоттенхэм" пройдет 30 июля, начало - в 19:00 по киевскому времени. В Audi Cup также примут участие "Бавария" и "Фенербахче".

Ранее мы информировали, что Андрей Лунин может уйти из Реала в Бетис из-за Зидана и Фонсеки.

Также мы писали, что Андрей Лунин стал лучшим голкипером чемпионата мира U20 по футболу в Польше.