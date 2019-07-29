На 87-м году жизни скончался полковник в отставке Анатолий Баронин - настоящая легенда советской и украинской внешней разведки.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"29 июля 2019 года на 87-м году жизни остановилось сердце ветерана внешней разведки, полковника в отставке Баронина Анатолия Викторовича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно Баронину во время работы в Нигерии в 1970-х годах удалось получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола.

"Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал “Штерн” в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа»", - отмечают в СВР.

Анатолий Баронин, фото - szru.gov.ua

Анатолий Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в рабочей семье. Получив высшее экономическое образование, был направлен на работу в Молдавию, где через два года его пригласили в местный орган госбезопасности и предложили работать в контрразведке. С августа 1959 начался отсчет его насыщенной, полной рисков и неожиданных поворотов разведывательной биографии.

После окончания разведшколы Анатолий Баронин был командирован в Африку. Он ездил странами, изучал города, обычаи, устанавливал контакты, помогал африканским партнерам реализовывать различные программы и содействие, развивать спортивную и образовательную инфраструктуру молодых государств, и, конечно, занимался выполнением специальных задач.

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве. В 1991 году он уволился в запас.

После обретения Украиной независимости много лет работал в Институте Службы внешней разведки Украины, где готовил будущих украинских разведчиков.

"Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки. Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков", - отметили в СВРУ.

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